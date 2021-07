Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heckscheibe eines PKW eingeschlagen - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am späten Mittwochabend (21.07.), gegen 21:55 Uhr, schlugen zwei Unbekannte bei einem an der Dieselstraße geparkten grauen Golf die Heckscheibe ein und entfernten sich anschließend vom Tatort. Nach Zeugenaussagen waren die beiden dunkel gekleideten Männer zu einer dritten Person in einen schwarzen Kleinwagen gestiegen und davon gefahren. Die Höhe einer möglichen Beute wird noch ermittelt. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

