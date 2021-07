Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Testzentrum - Kripo sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (20.07.), 19:30 Uhr, bis Mittwoch (21.07.), 7:20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten eines Coronatestzentrums an der Straße "Am Rennbahn Park". Nach ersten Informationen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 22 in Neuss gebeten (Telefon 02131 300-0).

