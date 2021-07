Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Wasserwerker in Holzheim erfolgreich - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (20.07.), gegen 10:40 Uhr, gelangte ein unbekannter Tatverdächtiger mit dem Trick des falschen Wasserwerkers in die Wohnung einer lebensälteren Neusserin an der Leipziger Straße. Er überzeugte die Frau, dass er in ihrem Badezimmer den Wasserdruck überprüfen müsse, und ließ sich von ihr in den Raum führen. Dort verwickelte er die Seniorin in ein Gespräch und verlangte von ihr, die Wasserhähne derweil aufzudrehen. Anschließend verließ er die Wohnung, um angeblich im Keller etwas nachzusehen, und verschwand. Die Neusserin musste anschließend feststellen, dass offenbar eine zweite Person in der Wohnung gewesen und nach ersten Erkenntnissen eine Schmuckschatulle entwendet hatte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Mann, der sich als Wasserwerker ausgegeben hatte, soll etwa 30 bis 50 Jahre alt und circa 173 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Arbeitshose, die ab den Knien nach unten graue Applikationen aufwies. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Maschen der Kriminellen zu kennen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell