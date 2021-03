Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210315.9 Hohenlockstedt

Winseldorf: Fahrten unter Drogeneinfluss

Hohenlockstedt / Winseldorf (ots)

Am Wochenende hat die Polizei in Winseldorf und in Hohenlockstedt je einen Verkehrsteilnehmer erwischt, der berauscht am Steuer saß. Einer von ihnen besaß zudem keine Fahrerlaubnis und hatte eine geringe Menge Drogen bei sich.

Am Freitag stoppten Beamte im Mühlenweg in Winseldorf gegen 16.00 Uhr den Fahrer eines Mercedes´. Der gab zunächst falsche Personalien an, vermutlich in der Absicht, darüber hinwegzutäuschen, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Letztlich allerdings räumte der Mann ein, 24 Jahre alt zu sein und aus dem Itzehoer Umland zu stammen. Einen Führerschein, so der Betroffene, habe er nicht. Zudem stand der Fahrzeugführer nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Drogen, eine kleine Menge Betäubungsmittel entdeckten die Polizisten in seinem Fahrzeug. Der Beschuldigte wird sich nun straf- und ordnungsrechtlich wegen mehrerer Verstöße verantworten müssen.

Eine weitere Drogenfahrt deckte eine Streife am Sonntagabend um 21.30 Uhr in der Kieler Straße in Hohenlockstedt auf. Hier verlief der Drogenvortest bei einem 27-Jährigen positiv auf Cannabis und Amphetamine, so dass sich der Betroffene, wie auch der Erstgenannte, einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Ihm untersagten die Beamten das Führen von Kraftfahrzeugen für die nächsten 24 Stunden und übergaben die Fahrzeugschlüssel in die Obhut der Ehefrau.

Merle Neufeld

