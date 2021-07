Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Motorrollerdiebe - Wer kann Hinweise auf die Unbekannten geben?

Neuss (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18./19.07.), 18 bis 6 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Euskirchener Straße im Ortsteil Erfttal einen rot-schwarzen Motorroller der Marke Sym. Nach Zeugenhinweisen konnte das Kleinkraftrad noch am Montagabend (19.07.) in einem Gebüsch liegend aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden. Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei auf der folgenden Internetseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell