Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch-Osterath (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18./19.07.), 18 bis 6 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an der Eingangstür, ließen aber aus unbekannten Gründen von dem Objekt ab, ohne die Tür geöffnet zu haben. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

