Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Zeugen verständigen Polizei nach Einbruch - Wer kann Hinweise auf die Flüchtigen geben?

Kaarst-Büttgen (ots)

Am Montag (19.07.), gegen 10:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Gutenberstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Zeugen wurden auf den Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei. Derweil flüchteten die vier mutmaßlichen Wohnungseinbrecher. Zwei Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Gutenbergstraße. Die Personen werden als "südländisch" oder "arabisch" aussehend beschrieben und sollen dunkel bekleidet gewesen sein. Während einer der Flüchtigen als untersetzt beschrieben wird, soll der andere Mann eine Teilglatze haben. Die beiden anderen Einbrecher liefen zu einem, auf der Justus-Liebig-Straße abgestellten, schwarzen Audi mit dem Krefelder Kennzeichen. Ein Passant versuchte noch die Flucht des Fahrzeugs zu verhindern, indem er mit seinem Kleintransporter die Fahrbahn blockierte. Nachdem der couragierte Zeuge von einem der Täter bedroht wurde, ließ er die Männer davonfahren. Im Rahmen der Flucht touchierte der Audi einen parkenden Wagen. Die Flüchtigen im Auto sollen ebenfalls ein südländisches oder arabisches Erscheinungsbild haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Der Beifahrer hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Das am Audi angebrachte Kennzeichen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18.07.) in Krefeld gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

