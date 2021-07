Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe bestehlen Seniorin auf Friedhofsparkplatz

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Am Montagabend (19.07.) brachte eine lebensältere Neusserin einen Taschendiebstahl zur Anzeige. Die 81-Jährige wurde am Samstag (17.07.), gegen 15 Uhr, Opfer von Trickdieben. Sie schilderte, auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Volmerswerther Straße am Auto gewartet zu haben, als zwei Unbekannte sie ansprachen und in ein Gespräch verwickelten. Die beiden Männer fragten die Seniorin nach der Uhrzeit und schlenderten um sie herum. Den Diebstahl der Geldbörse bemerkte die Neusserin erst zwei Tage später, woraufhin sie umgehend Anzeige bei der Polizei erstattete. Das Duo wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, von schlanker Statur und beide sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der Männer trug eine Mund-Nasen-Abdeckung. Sie fuhren in einem Ford Fiesta davon. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen, und oft genug haben sie Erfolg. Sie versuchen auf alle möglichen Arten, an Wertgegenstände und Bargeld ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Informationen zum Thema Trickdiebstahl, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell