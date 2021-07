Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sachbeschädigung an Corona-Testzentren in Neuss und Kaarst - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neuss; Kaarst (ots)

In der Zeit von Freitag (16.07.), 10:00 Uhr bis Samstag (17.07.), 06:40 Uhr, besprühten Unbekannte den Pavillon eines Corona-Testzentrums an der Altebrücker Straße in Neuss mit Farbe. Der oder die Täter brachten auf einer Plane großflächig den Buchstaben "C" sowie ein Fragezeichen an. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Am Sankt-Eustachius-Platz in Kaarst beschädigten Unbekannte in der Zeit von Samstag (17.07.), 16:15 Uhr bis Sonntag (18.07.), 08:15 Uhr, einen Container des dortigen Testzentrums. Durch den oder die Randalierer wurden zwei Rollläden aus den Führungsschienen gerissen. Zudem wurden die Seitenwände des Containers mit dem Sockel eines mobilen Verkehrszeichens und einem Einkaufswagen traktiert, sodass in der Außenhaut mehrere große Dellen entstanden. Nach Zeugenangaben sollen hier möglicherweise Teenager als Verursacher infrage kommen. Gegen 01:20 Uhr wurden mehrere weibliche Jugendliche beobachtet, die mit einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz umherfuhren.

Die Kriminalpolizei (KK 21/ KI ST) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell