Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunktkontrollen der Polizei - Beamte ziehen Raser aus dem Verkehr

Neuss (ots)

Am Freitag (16.07.) führten Beamten des Verkehrsdienstes gezielte Verkehrskontrollen in der Neusser Innenstadt zur Bekämpfung von illegalen Autorennen und zur Überprüfung technisch veränderter Kraftfahrzeuge durch.

Um 18:15 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Bergheim in seinem BMW die Eupener Straße in Fahrtrichtung Gladbacher Straße. An einer roten Ampel kam der Fahrer zum Stehen. Hier befand sich auch eine Zivilstreife des Verkehrsdienstes. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün wechselte, beschleunigte der BMW-Fahrer rasant und schnitt hierbei den Zivilwagen. Der Fahrzeugführer beschleunigte innerhalb geschlossener Ortschaft bis auf 140 Kilometer pro Stunde. In der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Bergheimer bewusst auf ein illegales Autorennen mit dem Zivilwagen provozieren wollte. Als Folge der enormen Beschleunigung platzte das Differenzial und die Kardanwelle des BMWs riss ab.

Ferner führte der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Führerschein besaß er nicht. Dem Bergheimer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Jedem Verkehrsteilnehmer sollte bewusst sein, dass durch den Einfluss von Alkohol, Drogen und bei zahlreichen Medikamenten das Reaktions- und Urteilsvermögen deutlich vermindert ist. Das kann auch Tage nach dem Konsum noch der Fall sein.

Besonders fachkundige Beamte überprüften zudem 30 Fahrzeuge auf technische Mängel und unzulässige Veränderungen. Bei 3 Personenwagen war aufgrund von technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen, 2 Autos wurden zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt.

Die genauen Veränderungen an den Kraftfahrzeugen werden durch gerichtsverwertbare Gutachten festgestellt. Neben den zu erwartenden Bußgeldern werden die Besitzer auch deren Kosten sowie die Abschleppgebühren zahlen müssen. Alle illegalen technischen Veränderungen müssen einen ordnungsgemäßen Zustand zurückgebaut werden.

Aufgrund der Gefährdung, die von nicht fachgerecht durchgeführten Fahrzeugveränderungen ausgeht, wird die Polizei bei Verstößen in jedem Fall konsequent eingeschritten. Dies kann bis zur Stilllegung des Fahrzeuges reichen.

Die Polizei kontrollierte an dem Tag ebenfalls mit einer Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich der Neusser Innenstadt. Bei der Auswahl des Bereiches wurden aktuelle Anwohnerbeschwerden gezielt einbezogen.

Die eingesetzten Kräfte stellten insgesamt 58 Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten 12 weitere Verkehrsverstöße.

Die Polizei wird ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen - für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss