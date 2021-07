Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zufallsfund bei der Fußstreife - Pflanze machte Polizisten neugierig

Recklinghausen (ots)

Eine zufällige Entdeckung machten Beamte der Polizei Recklinghausen am Montagmittag im Bereich Marl-Hüls. Während der Fußstreife bemerkten sie eine auffällige Pflanze in einem Hinterhof. Bei näherer Betrachtung handelte es sich um eine Cannabispflanze. Auf einem einsehbaren Balkon nebenan entdeckten sie zudem drei weitere Cannabispflanzen. Diese Entdeckung veranlasste die Polizisten dazu an die dazugehörigen Wohnungstür zu klopfen. Mit Unterstützungskräften durchsuchten sie schließlich die betroffene Wohnung und wurden fündig: Nebst der drei Pflanzen auf dem Balkon fanden die Beamten weitere Substanzen in der Wohnung. Ob es sich bei dem Fund um Drogen handelt, wird noch geprüft. Zudem wurden weitere Drogenutensilien (zwei Feinwaagen, Druckverschlusstütchen), sowie zwei Stichwaffen aufgefunden und sichergestellt. Während der gesamten Durchsuchungsmaßnahme wurden die Polizisten von den zwei angetroffenen Tatverdächtigen (20, 42) wiederholt bedroht und beleidigt. Die beiden in Marl wohnenden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge mit Waffen und der Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten. Die Ermittlungen dauern an.

