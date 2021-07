Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall an Ampel

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:50 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Bottroper an der Kreuzung Rolandstraße/Kirchhellener Straße auf das Fahrzeug eines 24-jährigen Oberhauseners auf. Der Oberhausener stand zum Unfallzeitpunkt an einer roten Ampel. Der 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 15.000 Euro Sachschaden.

