Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kradfahrer stirbt nach Alleinunfall

Jüchen (ots)

Am Montagabend (19.07.), gegen 19:15 Uhr, erhielt die Polizei über eine Zeugin Kenntnis von einen verunfallten Motorradfahrer. Der Kradfahrer befuhr, nach ersten Erkenntnissen, die Grubenrandstraße aus Richtung Gierath kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 53-Jährige erlag, trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen, seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt. Das zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützte bei der Spurensicherung. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sollen nun die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Grevenbroich zeigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

