Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Firma am Bussardweg - Zeugenaufruf der Kripo

Neuss-Grimlinghausen (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen (17./19.07.), 13 bis 4:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Firma am Bussardweg. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein Fenster ins Gebäude. Im Inneren öffneten die Einbrecher gewaltsam Türen und Schränke. Sie erbeuteten, nach ersten Erkenntnissen, Bargeld und einen Bildschirm der Marke Anker. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell