Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Zweifamilienhaus in Groß Ippener +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 24. November 2020, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr in beide Wohneinheiten eines Zweifamilienhauses in der Dorfstraße in Groß Ippener ein.

Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Wohneinheit des Objektes und durchsuchten dieses. Anschließend gelangten sie über das Garagendach und ein weiteres Fenster in die zweite Wohneinheit des Zweifamilienhauses.

Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten einen Gesamtschaden von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

