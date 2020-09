Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

7.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer an einem schwarzen Hyundai i20. Das Auto stand am Dienstagnachmittag an der Marsstraße. Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Fahrzeugführer mit einer Zugmaschine samt Anhänger die Straße rückwärts entlang gefahren. Dabei touchierte er möglicherweise das Auto. Nähere Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, Nissan Qashqai in einem Hinterhof an der Dortmunder Straße. Bei dem Zusammenstoß entstand mindestens 1.500 Euro Sachschaden. Der Schaden befindet sich am Kotflügel vorne links. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Bottrop

Am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Skoda Octavia RS an der Straße Am Kruppwald. Das Fahrzeug ist vorne links beschädigt. An dem Auto entstand 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

1.000 Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einer Garage am Robinsonplatz. Als Unfallzeit wurde die Nacht zu Mittwoch angegeben. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Am Mittwochvormittag, gegen 10:00 Uhr, parkte ein 71-jähriger Marler sein Auto für wenige Minuten an der Westfalenstraße. Bei der Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Der entstandene Schaden liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Die Fluchtrichtung des Verursachers ist unbekannt.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell