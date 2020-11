Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Busfahrerin in Lemwerder von Fahrgästen nach Aufforderung zum Tragen einer Maske beleidigt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 23. November 2020, wurde eine Busfahrerin an einer Haltestelle in der Stedinger Straße in Lemwerder von zwei Frauen massiv beleidigt, weil sie die Frauen aufforderte, den Bus zu verlassen.

Gegen 15:00 Uhr beabsichtigten eine 22-jährige und eine 40-jährige Frau aus Lemwerder die Bustickets mit einem 50-Euro-Schein zu bezahlen. Da die Busfahrerin diesen Schein nicht wechseln konnte und eine der Frauen keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, forderte die Busfahrerin die Frauen auf, den Bus zu verlassen.

Daraufhin weigerten sich die Frauen den Bus zu verlassen und eine Mund-Nasenbedeckung aufzusetzen und beleidigten die Busfahrerin massiv.

Die Beamten der Polizei Lemwerder leiteten ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Frauen ein. Zudem stellten sie fest, dass gegen die 40-Jährige ein Haftbefehl vorlag, sodass sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell