Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten und hohem Sachschaden

Enger (ots)

(sh) Am Samstag, den 03.10.2020 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 24jähriger Bielefelder mit seinem VW Golf die Spenger Straße in Fahrtrichtung Spenge und beabsichtigte nach links in die Westerengerstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden ebenfalls 24jährigen Bielefelders, der mit seinem Renault Clio in Richtung Enger fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der VW Golf anschließend in einen Mini Cooper eines Ehepaares aus Spenge geschleudert wurde. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer aus Bielefeld schwer verletzt und mußten dem Klinikum Herford zugeführt werden. Das Ehepaar aus Spenge blieb unverletzt. Die Fahrzeuge der Bielefelder Fahrzeugführer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

