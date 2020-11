Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Auffahrunfall in Ganderkesee leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zwei Unfallbeteiligte wurden am Montag, 23. November 2020, bei einem Verkehrsunfall in der Langen Straße in Ganderkesee leicht verletzt.

Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee mit ihrem VW die Lange Straße in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen.

Dies übersah eine nachfolgende 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee und fuhr in der Folge mit ihrem Mercedes auf den VW auf. Dabei wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde auf 6.000 Euro geschätzt.

Da unklar war, ob die 48-Jährige ihren Blinker zum Abbiegen betätigte, wurde gegen beide Frauen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

