Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Polizeibeamtinnen und -beamte spenden gemeinsam Blut

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

"Mach mit und zeige wofür dein Herzblut schlägt" - Unter diesem Motto fand am Dienstag, 24. November 2020, die Blutspende-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Markthalle in Delmenhorst statt.

Da auch den Beamtinnen und Beamten des Einsatz- und Streifendienstes in Delmenhorst bekannt war, dass es seit Beginn der Corona-Pandemie einen Mangel an Blutkonserven gibt, entstand bei ihnen die Idee, diesem Engpass entgegenzuwirken.

Somit warben die Beamtinnen und Beamten polizeiintern für die Blutspende-Aktion, sodass sich schnell zahlreiche Interessenten meldeten.

Wegen der großen Nachfrage wurde daraufhin in Zusammenarbeit mit dem DRK ein Blutspende-Termin für Bedienstete der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch organisiert, sodass diese in der Zeit von 12:00 - 15:00 Uhr ihr Blut spenden konnten.

Insgesamt rund 80 Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch kamen letztendlich zusammen, um durch ihre Spende einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Patientenversorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten zu leisten.

"Es ist für mich ein sehr schönes Zeichen, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen von der Aktion angesprochen fühlen und sich auch auf diesem Wege für ihre Mitmenschen einsetzen", lobte Jörn Stilke, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch den Einsatz seiner Kolleginnen und Kollegen.

