Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl an und aus Wohnwagen

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Der Eigentümer hatte seinen Wohnwagen zuletzt vollständig und unbeschädigte am Montag, 30. November, um 16 Uhr gesehen. Als er am Mittwoch, 02. Dezember, gegen 13.15 Uhr den Abstellort am Messeplatz in der Afföllerstraße aufsucht stellt er fest, dass das Stützrad des Wohnanhängers fehlte. Der doer die Täter drangen zudem in das rollende Haus ein und stahlen eine Bluetooth-Box, einen Stromwandler und einen Heizlüfter. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

