Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Simson S 51 - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

In der Zeit vom 06.10.2021 bis 13.10.2021 stahlen Unbekannte eine Simson. Diese stand zum Tatzeitpunkt in einem abgeschlossenen Kellerverschlag in der "Kleine Beergbergstraße" in Suhl. Die Langfinger verschafften sich unberechtigt Zutritt und nahmen die orangene S 51 Enduro und konnten unbemerkt entkommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell