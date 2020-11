Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Die Benutzung der Feststellbremse verhindert Unfälle

Meisenheim/WolfsteinMeisenheim/Wolfstein (ots)

Ohne Insassen sind auch diese Woche wieder zwei Kraftfahrzeuge selbstständig losgerollt. Die korrekte Betätigung der Feststellbremse hätte in beiden Fällen die Folgeschäden vermieden. In Meisenheim hatte sich am Mittwochmorgen auf einem scheinbar ebenen Platz neben der Raumbacher Straße ein LKW selbstständig gemacht. Er rollte gegen eine Straßenlaterne und verbog diese. Am Fahrzeug war kein Schaden zu finden. Der Sachschaden an der Laterne wird mit 1.000 Euro angenommen. Der den LKW abstellende Fahrzeugführer wurde von der Polizei verwarnt. In die eigene ansteigende Hofeinfahrt war am gleichen Morgen in der Habsburger Straße in Wolfstein eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug gefahren. Auch sie sicherte den Wagen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen ab. Als sie ausgestiegen war, rollte der PKW zurück und über die Straße auf einen Parkplatz auf der anderen Seite. Dort stieß er gegen einen geparkten PKW, der wiederum gegen ein drittes stehendes Fahrzeug gedrückt wurde. Der Gesamtschaden betrug glücklicherweise nur 4.000 Euro. Die Halterin hatte den Vorgang verfolgt. Sie konnte nach dem Aussteigen den rollenden Kraftwagen jedoch nicht mehr aufhalten. Auch sie wurde von der Polizei verwarnt. |pilek-AH

