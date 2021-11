Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin nach Sturz leicht verletzt

Blankenheim, Römerstraße (ots)

Weil eine Fahrerin eines E-Scooters am Samstagabend (gegen 18.30 Uhr) beim Überqueren der Fahrbahn mit dem Hinterrad an einem Bordstein hängen blieb, kam sie zu Fall und wurde verletzt. Die 53-jährige Frau aus Blankenheim erlitt Verletzungen an Kopf, Beinen und Hand und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

