Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Dortmund Schüren Pkw brennt in einer Tiefgarage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Am frühen Sonntagabend des 18.07.2021 brannte ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Hosbachstraße in Schüren. Nachbarn bemerkten starken Brandrauch, der aus einer Öffnung im Boden heraus quoll. Aufgrund ihrer Meldung, es handele sich um einen Gully, entsandte die Feuerwehrleitstelle in der Steinstraße ein einzelnes Löschfahrzeug. Bei dessen Eintreffen stellte der Gruppenführer fest, dass die Bodenöffnung die vorgesehene Entrauchung für die Tiefgarage unter dem Gebäude war. Daraufhin erhöhte er die Alarmstufe auf Feuer 2.

Die Einsatzkräfte des erst eintreffenden Löschfahrzeuges und die Ergänzung der Feuerwache 3 retteten sieben Personen, darunter vier Kinder, die sich inzwischen auf den Balkonen des Wohngebäudes aufhielten.

Die Kräfte der Feuerwache 4 aus Hörde gingen mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzuges 12, Aplerbeck, sofort zur Brandbekämpfung mit Atemschutzgeräten in die Tiefgarage vor. Sie nutzten dabei die Anfahrt von der Lehmkuhle aus, an der sich die Zufahrt zu der untersten Ebene der Tiefgarage befand. Dem schnellen Zugriff der Angriffstrupps geschuldet, konnte der Brand auf das Fahrzeug begrenzt werden. Der Sachschaden ist trotzdem erheblich, weil der aggressive Brandrauch sich auf 14 andere Fahrzeuge und die Tiefgarage selbst ausgebreitete.

Aufgrund der Gefahren des giftigen Brandrauches kontrollierten die Beamten der Feuerwache 3 alle Wohnungen über der Tiefgarage.

Die Brandursache ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell