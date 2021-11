Polizei Gütersloh

POL-GT: Brände in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Dienstagabend (02.11., 21.55 Uhr bis 22.40 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über drei Brände am Paul-Lincke Weg, an der Grillenstraße und an der Lindenstraße informiert.

Am Paul-Lincke Weg brannte gegen 21.55 Uhr eine Gartenhecke aus bislang unbekannter Ursache. Durch das Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte die Hecke ohne weiteren Gebäudeschaden etc. gelöscht werden. Ebenso fing ein an der Grillenstraße geparkter Mercedes um kurz nach 22.00 Uhr Feuer. Durch den Funkenflug an der Grillenstraße wurden noch weitere in der näheren Umgebung abgestellte Autos beschädigt.

Um 22.40 Uhr meldeten Anwohner der Lindenstraße eine brennende Mülltonne. Auch dieses Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs, kann ein Zusammenhang zwischen den Brände nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell