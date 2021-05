Polizei Münster

POL-MS: Stadtsiegel abgekratzt - Polizisten stoppen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagmorgen (11.5., 8:15 Uhr) an der Boeselager Straße einen Autofahrer in einem Fahrzeug mit entsiegelten Kennzeichen und ohne Führerschein gestoppt.

Ein Zeuge hatte den BMW mit abgekratztem Stadtsiegel entdeckt und die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug weder versteuert, noch versichert, noch zugelassen war. Zudem ist der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer für Deutschland gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ihn und den Halter des Wagens erwarten Strafanzeigen.

