Polizei Münster

POL-MS: Sicherheitsgurt nicht angelegt - 39-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (10.5., 14:05) an der Ostmarkstraße einen 39-Jährigen gestoppt, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs war.

Die Beamten entdeckten den Mann in seinem Renault, als er in Richtung Schifffahrter Damm unterwegs war und kontrollierten ihn, da er nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung fanden die Beamten heraus, dass er zudem vor Fahrtantritt Drogen genommen hatte und keinen Führerschein besitzt. In seinem Rucksack hatte er eine geringe Menge Drogen dabei.

Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell