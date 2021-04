Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Maßnahmen gegen Raser und illegale Tuner am Wochenende - eine kurze Bilanz

Dortmund (ots)

Erneut war die Dortmunder Polizei am Wochenende 17./18.04.2021 mit Maßnahmen gegen die Raser- und illegale Tuningszene an allen bekannten Treffpunkten, jedoch mit Schwerpunkt in der Dortmunder Innenstadt, beschäftigt.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kontrollierten die Einsatzkräfte der Polizei mit Unterstützung der Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt Dortmund insgesamt 280 Fahrzeuge und gut 530 Personen. Die Bilanz der Maßnahmen:

- Knapp 100 Platzverweise erließen die Beamtinnen und Beamten - Drei Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen bezogen auf den Verkehr und Emissionen - Dazu 75 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die CoronaSchVO - 39 Verwarnungsgelder - Sieben wegen des Verdachts technischer Mängel sichergestellte PKW

Insbesondere in der Nacht zu Sonntag wechselte die Szene aufgrund der Polizeikontrollen mehrfach die Treffpunkte. Die Einsatzkräfte zogen jedoch nach und errichteten Kontrollmaßnahmen und Sperrungen auf dem Innenstadtwall, im Bereich des Phönixsees und an der Speestraße.

Und natürlich werden diese Maßnahmen fortgesetzt, schließlich hat die Dortmunder Polizei bezogen auf ihr Vorgehen gegen die Raserszene versprochen: "Wir brauchen einen langen Atem, aber wir bleiben dran!"

