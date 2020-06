Polizei Paderborn

POL-PB: Farbschmierereien an Elsener Gesamtschule

Paderborn (ots)

(mb) In der letzten Woche haben unbekannte Sprayer an mehreren Gebäudeteilen der Elsener Gesamtschule Farbschmierereien angebracht und so einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterlassen.

Die Taten auf dem Schulgelände am Schlengerbusch müssen in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni verübt worden sein. Morgens entdeckte der Hausmeister die blauen Schriftzüge mit den Worten "Tony Montana", "J.P. Speedy Podwodny" sowie "Tony Montana twoja stara Ulana". Der oder die Täter müssen teilweise auf die Dächer geklettert sein, um die Farbschmierereien aufzusprühen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

