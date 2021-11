Polizei Gütersloh

POL-GT: Baucontainer in Greffen aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MS) - Zwischen Freitagnachmittag (29.10., 16.00 Uhr) und Dienstagmorgen (02.11., 06.00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf ein Gelände in der Sassenberger Straße und brachen dort einen Baucontainer auf. Die Täter schnitten ein Loch in einen Bauzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Sie entwendeten die Batterie eines Kompressors und brachen das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf, aus dem sie eine Baumaschine entwendeten. Der Versuch, einen zweiten Container aufzubrechen, misslang. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

