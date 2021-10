Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Baumgartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 18.20 Uhr in der Baumgartenstraße in Sindelfingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen die Front eines Jeep und machte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell