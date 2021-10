Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf Getränkemarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Gesamtsachschaden von etwa 16.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 20.45 Uhr auf dem Gelände eines Getränkemarkts in der Rötestraße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 24 Jahre alter BMW-Lenker kam aus noch unbekannter Ursache, nachdem er im Kreuzungsbereich der Rötestraße nach links abgebogen war, ins Schleudern. Der BMW kam von der Fahrbahn auf den Parkplatz des Marktes ab und prallte dort gegen einen Getränkeanhänger, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren Anhänger und den Zaun geschoben wurde. Hierdurch bewegte sich der Zaun, was dazu führte, dass etliche Getränkekisten, die angrenzend aufgetürmt waren, umfielen. Der Inhaber des Marktes wurde letztlich auf den Unfall aufmerksam und alarmierte die Polizei.

