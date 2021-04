Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen unbekannter Pkw-Fahrerin und Pedelecfahrerin - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am frühen Dienstagabend (13.04., 19.30 Uhr) kollidierte eine unbekannte Pkw-Fahrerin im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/ Kaiserstraße mit einer 15-jährigen Radfahrerin, die hierbei leicht verletzt wurde.

Während die 15-Jährige mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Kättkenstraße befuhr, näherte sie sich der Einmündung zur Kaiserstraße. Mit einem grau/ blauen Kleinwagen befuhr eine unbekannte Pkw-Fahrerin zeitgleich die Kaiserstraße. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen, so dass die Radfahrerin stürzte. In einem ersten Gespräch verneinte die 15-jährige Jugendliche aus Halle der Pkw-Fahrerin gegenüber sich verletzt zu haben. Kurz darauf setzte die unbekannte Frau ihre Fahrt in Richtung Alleestraße fort, ohne dass zuvor die Personalien ausgetauscht wurden. Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die 15-Jährige leichte Verletzungen.

Es habe sich um eine ca. 30-40 jährige Frau, südländischen Aussehens, gehandelt. Sie war ca. 1,65 Meter groß und hatte braun/ blonde Haare zum "Dutt". Bei dem Pkw handelte es sich um einen grau/ blauen Kleinwagen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Pkw-Fahrerin und das Fahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

