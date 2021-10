Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: größerer Polizeieinsatz wegen 42-Jährigem in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09.40 Uhr, wurde das Polizeirevier Böblingen alarmiert, da sich ein 42-Jähriger in einer Wohnung in der Herrenalber Straße in Böblingen vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nachdem die Beamten und Beamtinnen vor Ort eingetroffen waren, nahmen sie im Wohnzimmer Kontakt zu dem 42-Jährigen auf. Dieser reagierte sofort aggressiv, bedrohte die Polizisten und forderte sie auf, die Wohnung zu verlassen. Hierbei schlug er mit der Faust ein Loch in eine Rigipswand und griff sich plötzlich einen Stuhl, mit dem er die Beamten angreifen wollte. Diese zogen sich zurück und schlossen die Wohnzimmertür, in die der Stuhl schließlich auch einschlug. Die Polizisten sprühten hierauf Pfefferspray in das Wohnzimmer, worauf sich der Mann auf den Balkon flüchtete. Insgesamt vier Polizistinnen und Polizisten gelang es dort letztlich den massiven Widerstand des 42-Jährigen zu brechen und ihn unter Kontrolle zu bringen. Es mussten ihm Handschließen und Fußfesseln angelegt werden. Der Mann erlitt leicht Verletzungen. Da er sich weigerte selbstständig zu gehen, mussten er von mehreren Polizisten aus der Wohnung zu einem Rettungswagen getragen werden. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und bedrohte er die anwesenden Beamten und Beamtinnen. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, wo er das Personal ebenfalls bedrohte. Bereits in der vorangegangenen Nacht soll der 42-Jährige gegenüber seiner 37 Jahre alten Lebensgefährtin handgreiflich geworden sein und Teile der Wohnung beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 4.600 Euro belaufen. In der Kleidung des Mannes und in der Wohnung fanden die Polizisten vermeintliches Betäubungsmittel auf. Die Ermittlungen dauern an.

