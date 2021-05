Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ gestohlene Fahrräder & Pedelecs sichergestellt -> "Wem gehören sie?" - 20-Jähriger im Visier der Ermittlungen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - gestohlene Fahrräder & Pedelecs sichergestellt -> "Wem gehören sie?" - 20-Jähriger im Visier der Ermittlungen

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Polizei Mitte Mai diverse Fahrräder, Pedelecs und Fahrradteile im Wohnumfeld/Hinterhof eines 20 Jahre alten Lüneburger sicherstellen. Dabei gehen die Ermittler davon aus, dass eine Vielzahl der Zweiräder gestohlen wurden und nicht dem Lüneburger, der bereits durch verschiedenen Straftaten in Erscheinung getreten ist, gehören. Drei der Zweiräder konnten bereits Diebstählen in der Region zugeordnet werden und wurden bereits ihren Eigentümern übergeben. Auch bei mindestens vier weiteren Zweirädern geht die Polizei davon aus, dass diese aus Straftaten stammen. Ein Abgleich mit als gestohlen gemeldeten Fahrrädern verlief jedoch negativ, so dass die Polizei jetzt hofft, dass sich die Eigentümer melden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Mountainbikes HaiBike und Raymon (Farbe blau) sowie zwei Pedelecs der Marken Bicyles und Raleigh (siehe Bilder).

Die Eigentümer werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -2365, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell