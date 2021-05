Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Ladendiebe gestellt - in Drogerie zugegriffen ++ ... der kürzeste Weg - "aufgesetzt" ++ betrunkener Lkw-Fahrer - mit 1,79 Promille mit Sattelzug unterwegs ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 26.05.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebe gestellt - in Drogerie zugegriffen

Zwei 24 und 39 Jahre alte Ladendiebe konnte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 25.05.21 in der Lüneburger Innenstadt wiedererkennen und das Diebesgut (Parfüm) im Wert von mehr als 250 Euro sicherstellen. Die beiden Männer hatten gegen 16:30 Uhr in einer Drogerie in der Grapengießerstraße zugriffen und die Flucht ergriffen. Anhand von Kameraaufnahmen konnten die Männer identifiziert und wiedererkannt werden.

Lüneburg - Mädchen greifen zu - Ladendiebstahl

Lebensmittel, Alkoholika sowie Schreibwaren stahlen zwei 12 und 15 Jahre alte Mädchen in den Abendstunden des 25.05.21 gegen 19:15 Uhr bei einem Discounter in der Willy-Brandt-Straße. Bereits zuvor war es zu insgesamt sieben Taten in anderen Geschäften in Lüneburg gekommen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - ... der kürzeste Weg - "aufgesetzt"

... der kürzeste Weg ist nicht immer der schnellste. Diese Erfahrung machte ein Fahrer im Senioralter eines Pkw VW in den Mittagsstunden des 26.05.21, als er gegen 12:00 Uhr den Parkplatz eines Discounters in der Theodor-Heuss-Straße verlassen wollte; statt der Fahrbahn nutzte der Lüneburger den Treppenabgang der Fußgänger. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war jedoch blockiert, so dass die Polizei einen Kran ordern musste. Parallel lassen die Beamten die Fahrtauglichkeit des Seniors überprüfen.

++ Bild unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - trotz Hausverbots ins Geschäft - körperliche Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mitarbeiter kam es in den frühen Abendstunden des 25.05.21 in einem Geschäft Am Sande. Da der 45 Jahre alte Lüneburger bereits offiziell "Hausverbot" für das Geschäft hatte, versuchte der Mitarbeiter den Mann "herauszukomplimentieren". Dieser war uneinsichtig, trat und traf den Mitarbeiter gegen den Oberschenkel. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Lüneburg - Einbruch in Kaufhaus

In ein Geschäft/Kaufhaus brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 22. und 25.05.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und nahmen Bekleidung, die Ladenkasse, Schmuck sowie eine Sparbüchse mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw brennt - technischer Defekt

Zum Brand eines auf einem Parkplatz im Moldenweg abgestellten Pkw Ford kam es in den späten Vormittagsstunden des 26.05.21. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war das Fahrzeug gegen 11:00 Uhr in Brand geraten und brannte komplett aus. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - mit Lkw kollidiert

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es in den Morgenstunden des 25.05.21 auf der Bundestraße 195. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam einen 83 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Vectra gegen 10:00 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw Iveco. Beim Opel riss das linke Vorderrad ab. Die Seniorin sowie der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ersthelfer als mögliche Unfallzeugen nach tödlichen Pedelec-Unfall gesucht

Nach dem folgeschweren und tödlichen Verkehrsunfall in den Mittagsstunden des 21.05.21 auf der Bundesstraße 248/493 (Ortsumgehung Lüchow) sucht die Polizei zur Vervollständigung des Unfallhergangs weitere Zeugen, insbesondere zwei Ersthelfer am Unfallort. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354 in verbind zu setzen.

Gegen 12:30 Uhr war ein Pedelec-Fahrer beim Queren der Bundesstraße von einem Pkw Mazda erfasst worden. Der Pkw konnten dem Pedelec-Fahrer nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Der Pedelec-Fahrer wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Schwerin geflogen und verstarb dort in den Abendstunden des 21.05.21.

Dannenberg - Anhänger mit aktuellen Zeitungen geklaut

Den Anhänger für einen Motorroller stahlen Unbekannte in der Nacht zum 26.05.21 vom Gelände einer Tankstelle Am Besenberg. Ein Zeitungsausträger hatte gegen 02:30 Uhr kurzzeitig den Anhänger (gefüllt mit diversen Exemplaren der tagesaktuellen EJZ) auf dem Gelände deponiert, um die Zeitung zu verteilen. Als er zurückkehrte waren der Anhänger sowie die Zeitungen weg. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861- 98576-0, entgegen.

Lüchow - beim Einscheren die Kontrolle verloren

Die Kontrolle über seinen Pkw Daimler-Benz verlor ein 19 Jahre alter Pkw-Fahrer in den Nachmittagsstunden des 25.05.21 auf der Bundesstraße 248 zwischen Lüchow und Grabow. Der Fahranfänger hatte gegen 15:20 Uhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine und einen weiteren Pkw überholt und kam beim Einscheren nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Schaden von Pkw sowie am Grünstreifen von gut 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Uelzen - betrunkener Lkw-Fahrer - mit 1,79 Promille mit Sattelzug unterwegs

Einen 63 Jahre alten Fahrer einer Sattelzugmaschine Scania stoppte die Polizei nach Hinweisen von mehreren Verkehrsteilnehmern in den Morgenstunden des 26.05.21 auf der Bundesstraße 4. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Lüneburg stellten die Beamten gegen 07:45 Uhr einen Alkoholwert von 1,79 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Uelzen - Sachbeschädigung an Gebäude

Nicht zum ersten Mal beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 24. auf den 25.05.21 das Gebäude des ehemaligen Spielparadieses am Emsberg. Die Vandalen warfen einen Pflanzring aus Beton gegen das Glas einer Nebeneingangstür. Es entstand ein Schaden vom mehr als 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 25.05.21 in der Graulinger Straße. Bei der Kontrolle der jungen Frau gegen 22:20 Uhr stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell