Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Holzgerlingen rückte am Dienstag gegen 22.40 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften auf ein Gelände aus, das sich in der Straße "Im Hartwasen" in Holzgerlingen zwischen dem Pfadfinderhaus und dem Naturfreundehaus befindet. Ein Zeuge alarmierte zunächst die Feuerwehr, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte und dann einen Feuerball aufsteigen sah. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Bäume, Holzpalletten und ein Zaun in Flammen standen. Der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Bislang steht nicht fest, wer Eigentümer des betreffenden Grundstücks ist. Auch der entstandene Sachschaden konnte aufgrund dessen noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, sucht weitere Zeugen und bittet insbesondere den Eigentümer sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell