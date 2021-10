Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 08.45 Uhr und 09.55 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "In den Frauengärten" in Großbottwar zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen abgestellten Mercedes und zerkratzte die Fahrerseite des PKW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 0714 900-0, zu melden.

