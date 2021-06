Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Nach Streit im Polizeigewahrsam gelandet

Wetter (ots)

Am Donnerstagabend kam es an der Bahnhofstraße vor einem Kiosk zu einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei Wetteranern. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der 42-Jährige Mann einen 40-Jährigen grundlos körperlich an und stieß diesen zu Boden. Bei dem Sturz wurde der 40-Jährige leicht verletzt. Gegenüber den Polizeibeamten, die hinzugerufen wurden, verhielt sich der 42-jährige Angreifer äußerst aggressiv und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam in Hattingen gebracht. Der 40-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

