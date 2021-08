Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Schule (01.08.2021)

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag gegen 03:00 Uhr wurde ein versuchter Einbruch in die Christy-Brown Schule in der Güterbahnhofstraße in Villingen verübt. Die bisher unbekannte Täterschaft beschädigte im ersten Obergeschoss ein Fenster im Sekretariat und zwei Fenster im Lehrerzimmer und gelangte so in das Gebäude. Vermutlich durch die Auslösung des Einbruchalarms wurde die Täterschaft gestört und entfernte sich von der Örtlichkeit. Entwendet wurde nichts. Es entstand lediglich Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721/601-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell