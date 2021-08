Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Exhibitionistische Handlungen (29.07.2021)

Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 22:00 Uhr trat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger zwei Frauen im Strandbad Horn ("Hörnle") in exhibitionistischer Weise gegenüber. Die Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren waren mit einem SUP auf dem Wasser beim Baden. Bei der Rückkehr ans Ufer wurden sie auf den Tatverdächtigen aufmerksam, welcher am Ufer saß und sie beobachtete während er mit geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann folgte den Frauen dann noch in Richtung den Volleyballfeldern. Erst als die Frauen eine Personengruppe zu Hilfe riefen, entfernte sich der Mann fluchtartig von der Örtlichkeit. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte kurze braune Haare, einen leichten Bauchansatz, trug ein weißes T-Shirt und eine auffällige graue Baskenmütze. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell