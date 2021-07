Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Mittels Leiter auf ein Dach gestiegen und über vorhandene Fenster in Büroräume eingebrochen (29./30.07.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mittels einer Leiter auf ein Bürogebäude in der Freibühlstraße gestiegen und nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in verschiedene Gewerbebüros eingebrochen. Auch im Innenbereich des Gebäudes wurden durch die Eindringlinge mehrere Türen, darunter auch durch Einschlagen einer Glasscheibe, gewaltsam geöffnet. Ob der oder die Täter etwas aus den Büroräumen erbeutet haben, steht noch nicht fest. Auch die beim Einbruch verursachte Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

