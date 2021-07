Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebe brechen in Kindergarten ein (29.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, in einen Kindergarten eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen die Einbrecher in das Gebäude in der Wilhelm-Schickard-Straße ein. Sie entwendeten zwei Laptops aus den Räumen. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen. Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer 07721/601-253 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell