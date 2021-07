Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Einbruchsversuch - Zeugenaufruf (25.07.2021)

Singen (ots)

Bereits am Sonntagabend, 25.07.2021, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Küchenstudio in Singen, im Gaisenrain 18. Hier wurde gg. 20 Uhr ein Alarm ausgelöst, welcher durch eine private Sicherheitsfirma mit negativem Ergebnis überprüft wurde. Nun wurde am Freitagnachmittag durch einen Angestellten eher zufällig entdeckt, dass an mehreren Fenstern Hebelspuren vorhanden waren. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln der Fenster in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Vermutlich aufgeschreckt durch den ausgelösten akustischen Alarm flüchtete die Täterschaft und lies von ihrem Vorhaben ab. Zeugen welche eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, melden.

