Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht (30.07.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 19:20 Uhr ereignete sich im Parkhaus P1 des Einkaufsmarktes EDEKA in der Reichenaustraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen einen parkenden weißen Opel Corsa mit Schweizer Zulassung, verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von 500 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

