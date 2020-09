Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Radfahrer (08.09.2020)

Konstanz (ots)

Mit rund 2,2 Promille befuhr am Dienstag gegen 20 Uhr ein 55-jähriger Radfahrer die Unterführung von der Marktstätte kommend in Richtung See. Da das Radfahren in dem dortigen Bereich nicht erlaubt ist hielt in ein Angestellter des Kommunalen Ordnungsdienstes an und stellte hierbei fest, dass der 55-Jährige stark nach Alkohol roch. Die Eintreffenden Beamten des Polizeirevier Konstanz führten einen Atemalkoholtest durch und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Wegen einer Trunkenheit im Verkehr muss sich der Radfahrer nun verantworten.

