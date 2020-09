Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer von Auto erfasst (08.09.2020)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde ein 18-jähriger Radfahrer, der am Dienstag gegen 12.15 Uhr am Kreisverkehr Max-Stromeyer-Straße / Oberlohnstraße von einem VW erfasst wurde. Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr von der Oberlohnstraße in den Kreisverkehr ein und verließ diese gleich wieder in Richtung Max-Stromeyer-Straße. Hierbei übersah sie den entgegen der Fahrtrichtung querenden Radfahrer und erfasste ihn seitlich mit geringer Geschwindigkeit. Der verletzte Radfahrer begab sich selbstständig nach der Unfallaufnahme ins Krankenhaus. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

