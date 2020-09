Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Arbeitsunfall auf Baustelle (08.09.2020)

Stockach / Baden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der 60 Jahre alte Mitarbeiter eines Malerfachbetriebes, der am heutigen Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr bei der Ausführung von Sanierungsarbeiten an einem Wohngebäude in der Geschwister-Scholl-Straße etwa vier Meter tief von einem Gerüst auf eine befestigte Fläche abstürzte.

Der Verunglückte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, wo er in stationäre Behandlung genommen wurde.

