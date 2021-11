Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diesel-Diebstahl auf Autobahn-Rastplatz

Mechernich (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.11.2021) wurde auf dem Rastplatz "Grüner Winkel" in Mechernich an einem LKW der Tank aufgebrochen und über 300 Liter Diesel entwendet, während sich der Fahrer in der Schlafkabine des weißen Lkw befand und schlief.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251-7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell